12 раз за сутки выезжали на «пуховые» пожары огнеборцы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сохраняется пожароопасная обстановка из-за тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Так как он скапливается везде, огонь может добраться по пуху до жилых построек и автомобилей.