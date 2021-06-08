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12 раз за сутки выезжали на «пуховые» пожары огнеборцы в Нижнем Тагиле

8 июня 2021, 12:18
Фото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
12 раз за сутки выезжали пожарные на тушение тополиного пуха в Нижнем Тагиле, сообщает отдел надзорной деятельности.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сохраняется пожароопасная обстановка из-за тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Так как он скапливается везде, огонь может добраться по пуху до жилых построек и автомобилей.

Самый большой пожар за 7 июня произошел на улице Шевченко, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На улице Металлургов пух разгорелся на площади 350 квадратных метров, а на улице Садоводов — на 300 квадратных метрах.

Чаще всего источником возгорания служат непотушенные окурки и спички, огневые работы или дети, которые поджигают пух ради забавы.

Напомним, в Екатеринбурге проводится проверка после пожара в парке Маяковского. Посетители были эвакуированы из-за горящего пуха на площади один гектар.

После пожара из-за тополиного пуха в парке в Екатеринбурге началась проверка
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#Тополь#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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