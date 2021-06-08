12 раз за сутки выезжали на «пуховые» пожары огнеборцы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сохраняется пожароопасная обстановка из-за тополиного пуха. Он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Так как он скапливается везде, огонь может добраться по пуху до жилых построек и автомобилей.
Самый большой пожар за 7 июня произошел на улице Шевченко, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На улице Металлургов пух разгорелся на площади 350 квадратных метров, а на улице Садоводов — на 300 квадратных метрах.
Чаще всего источником возгорания служат непотушенные окурки и спички, огневые работы или дети, которые поджигают пух ради забавы.
Напомним, в Екатеринбурге проводится проверка после пожара в парке Маяковского. Посетители были эвакуированы из-за горящего пуха на площади один гектар.