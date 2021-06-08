TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

20-летней девушке грозит колония за поцелуй с несовершеннолетней свердловчанкой

8 июня 2021, 16:41
Фото: 1mediainvest.ru
20-летней девушке грозит до трех лет лишения свободы за поцелуй с 16-летней знакомой в Сысерти. Она стала фигурантом уголовного дела по статье 135 УК РФ (Развратные действия).

Несовершеннолетняя девушка учится в силовых структурах в Свердловском кадетском корпусе имени капитана первого ранга Банных, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Он рассказал, что 31 марта обвиняемая поцеловала девушку в губы, при этом она обнимала ее за талию, тем самым совершая развратные действия.

1 апреля мать девушки пришла в полицию и написала заявление. Ранее 20-летняя свердловчанка не имела проблем с законом.

Напомним, 1 июня сообщалось, что в Екатеринбурге курьер «Яндекс.Еда» был задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Однако позже данную информацию TagilCity.ru опровергли в пресс-службе сервиса.

В изнасиловании школьницы в Екатеринбурге подозревается курьер «Яндекс.Еда»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Слесарь свердловской больницы подозревается в изнасиловании 15-летней девочкиВ изнасиловании школьницы в Екатеринбурге подозревается курьер «Яндекс.Еда»Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»
#Свердловская область#Обвинение#Развратные действия#Сысерть#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25