20-летней девушке грозит колония за поцелуй с несовершеннолетней свердловчанкой

Несовершеннолетняя девушка учится в силовых структурах в Свердловском кадетском корпусе имени капитана первого ранга Банных, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Он рассказал, что 31 марта обвиняемая поцеловала девушку в губы, при этом она обнимала ее за талию, тем самым совершая развратные действия.