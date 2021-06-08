6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД

О пропаже ребенка вечером 5 июня в полицию сообщила мама девочки. В ходе патрулирования района полицейские обнаружили девочку в гаражах, где ее удерживал взрослый мужчина. Его задержали с поличным, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, позже мужчина дал признательные показания.
Как выяснили сотрудники полиции, ребенок воспитывается в полной семье. Однако мать девочки уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).
Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, по подозрению в насилии над тремя 8-летними школьницами задержан 57-летний мужчина в Екатеринбурге. По словам местных жителей, он совершил преступление во дворе жилого дома в поселке Шали.