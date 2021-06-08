6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД

О пропаже ребенка вечером 5 июня в полицию сообщила мама девочки. В ходе патрулирования района полицейские обнаружили девочку в гаражах, где ее удерживал взрослый мужчина. Его задержали с поличным, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.