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6-летнюю девочку спасли от педофила свердловские сотрудники ГИБДД

8 июня 2021, 04:38
Фото: 1mediainvest.ru
Наряд ГИБДД в Березовском поймал 57-лентнего педофила. Он завел 6-летнюю девочку в гаражи и трогал ее за интимные места.

О пропаже ребенка вечером 5 июня в полицию сообщила мама девочки. В ходе патрулирования района полицейские обнаружили девочку в гаражах, где ее удерживал взрослый мужчина. Его задержали с поличным, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, позже мужчина дал признательные показания.

Как выяснили сотрудники полиции, ребенок воспитывается в полной семье. Однако мать девочки уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, по подозрению в насилии над тремя 8-летними школьницами задержан 57-летний мужчина в Екатеринбурге. По словам местных жителей, он совершил преступление во дворе жилого дома в поселке Шали.

По подозрению в насилии над тремя школьницами задержан мужчина в Екатеринбурге
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#Свердловская область#Девочка#Березовский#Гаражи#Педофил#Общество#Происшествия
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