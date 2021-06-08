Более 150 метров браконьерских сетей извлекли из реки Чусовая

5 июня прошел рейд по изъятию незаконных средств ловли рыбы на реке Чусовая Свердловской области, сообщает ИА «Все Новости». По результатам проверки было извлечено более 150 метров незаконно установленных сетей. Рейд был проведен инспекторами охраны совместно с полицейскими Нижнего Тагила.
В отделе охраны природного парка «Река Чусовая» отмечают, что с наступлением сезона сплавов после отдыхающих остаются горы мусора. С апреля месяца было собрано более 150 мешков мусора с речных берегов.
Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, влечет наложение административного штрафа по статье 8.37 КоАП РФ, а именно: на граждан в размере от 2 тыс до 5 тыс рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от 20 тыс до 30 тыс рублей с конфискацией судна и других орудий ловли или без нее. А юридическим лицам грозит до 200 тыс штрафа, также с конфискацией имущества или без нее.напоминают сотрудники отдела охраны природного парка «Река Чусовая».
Напоминаем, что вышел электронный аналог карты природного парка «Река Чусовая».