Более 150 метров браконьерских сетей извлекли из реки Чусовая

Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, влечет наложение административного штрафа по статье 8.37 КоАП РФ, а именно: на граждан в размере от 2 тыс до 5 тыс рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от 20 тыс до 30 тыс рублей с конфискацией судна и других орудий ловли или без нее. А юридическим лицам грозит до 200 тыс штрафа, также с конфискацией имущества или без нее.напоминают сотрудники отдела охраны природного парка «Река Чусовая».