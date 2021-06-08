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Более 150 метров браконьерских сетей извлекли из реки Чусовая

8 июня 2021, 09:08
Фото: Природный парк "Река Чусовая"
Более 150 метров браконьерских сетей извлекли из Чусовой под Нижним Тагилом инспекторы отдела охраны природного парка «Река Чусовая».

5 июня прошел рейд по изъятию незаконных средств ловли рыбы на реке Чусовая Свердловской области, сообщает ИА «Все Новости». По результатам проверки было извлечено более 150 метров незаконно установленных сетей. Рейд был проведен инспекторами охраны совместно с полицейскими Нижнего Тагила.

Фото: Природный парк "Река Чусовая"

В отделе охраны природного парка «Река Чусовая» отмечают, что с наступлением сезона сплавов после отдыхающих остаются горы мусора. С апреля месяца было собрано более 150 мешков мусора с речных берегов.

Фото: Природный парк "Река Чусовая"

Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, влечет наложение административного штрафа по статье 8.37 КоАП РФ, а именно: на граждан в размере от 2 тыс до 5 тыс рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от 20 тыс до 30 тыс рублей с конфискацией судна и других орудий ловли или без нее. А юридическим лицам грозит до 200 тыс штрафа, также с конфискацией имущества или без нее.напоминают сотрудники отдела охраны природного парка «Река Чусовая».

Напоминаем, что вышел электронный аналог карты природного парка «Река Чусовая».

Появилась электронная карта природного парка «Река Чусовая»
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#Чусовая#Рейд#Сеть#Охрана#Браконьеры#Здоровье
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