Еще 36 млн отсуживают энергетики «Россетей Урала» у нижнетагильского ВГОКа

Исковое заявление было принято к производству 24 мая, предварительное заседание суда назначено на 13 июля 2021 года, согласно картотеке арбитражного суда Свердловской области.
В связи с этим ответчик до 5 июля обязан представить в суд отзыв на исковое заявление. К нему нужно приложить доказательства направления истцу, а также другим лицам, участвующим в деле. Они должны быть предоставлены в подлинниках с составлением реестра.
Напомним, в апреле 2021 года суд удовлетворил иск «Россетей Урала» на 34,6 миллиона рублей к нижнетагильскому ВГОКу. На горно-обогатительном комбинате с 2018 года введена процедура банкротства, предприятие задолжало по исполнительным производствам более 890 миллионов рублей. Большая часть этой суммы — задолженности за тепло, газ и электричество.