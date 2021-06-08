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Еще 36 млн отсуживают энергетики «Россетей Урала» у нижнетагильского ВГОКа

8 июня 2021, 16:32
Иск к нижнетагильскому ВГОКу на сумму около 36 миллионов рублей подало ОАО «МРСК Урала».

Исковое заявление было принято к производству 24 мая, предварительное заседание суда назначено на 13 июля 2021 года, согласно картотеке арбитражного суда Свердловской области.

В связи с этим ответчик до 5 июля обязан представить в суд отзыв на исковое заявление. К нему нужно приложить доказательства направления истцу, а также другим лицам, участвующим в деле. Они должны быть предоставлены в подлинниках с составлением реестра.

Напомним, в апреле 2021 года суд удовлетворил иск «Россетей Урала» на 34,6 миллиона рублей к нижнетагильскому ВГОКу. На горно-обогатительном комбинате с 2018 года введена процедура банкротства, предприятие задолжало по исполнительным производствам более 890 миллионов рублей. Большая часть этой суммы — задолженности за тепло, газ и электричество.

Еще почти 35 миллионов рублей отсудили энергетики у тагильского ВГОКа
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#ОАО «МРСК Урала»#Суд#ОАО ВГОК#Иск#Долг#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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