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Индексация тарифа на обращение с ТКО будет ниже уровня инфляции

8 июня 2021, 10:25
Фото: Пресс-служба компании «Рифей»
На 3,4% вырастет платеж за ТКО с 1 июля для свердловчан при том, что уровень инфляции на текущий момент составляет 5%. Индексация проводится ежегодно в плановом режиме.

О том, что с 1 июля пройдет индексация тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, свердловчанам напоминает региональный оператор Компания «Рифей».

Тариф индексируется раз в год, с 1 июля. Так выстроена система регулирования. При этом размер индексации строго регламентируется федеральным законом, отметил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Напомним, в середине марта необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин. По словам президента, для многих жителей России вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются очень «чувствительными».

Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин
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