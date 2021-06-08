Классика киберспорта. Гайд для всех фанатов Доты2

Феномен DOTA2 в том, что миллионам игроков настолько нравится не только играть в нее, но и наблюдать как профессионалы проходят ее на турнирах. Игру можно скачать бесплатно, в ней нет навязчивой рекламы. Но все же она приносит разработчикам большую прибыль.
DOTA2 достаточно сложная компьютерная игра. Это одна из самых крутых обучающих площадок для киберспорта, потому что в ней есть огромное количество предметов, героев, механики, талантов, заклинаний и многих других фишек. Для новых игроков DOTA2 это борьба не только с пятью врагами, но и с самой игрой.
Для оттачивания навыков и обучения с нуля уходит большое количество времени, но именно от них зависит вся победа.
Принцип игры следующий. Две команды противников по 5 игроков в каждой. Победа заключается в том, чтобы разрушить здание врага, прежде чем он уничтожит ваше. У каждой команды есть своя основная база и здание в центре, которое называется «Древний».
С момента начала игры у каждого героя нет опыта и золота. Эти два показателя нужны в течение игры. Опыт даст уровни, чтобы разблокировать или улучшать навыки и таланты. За золото можно купить предметы для персонажа, чтобы дать улучшение какого-то из качеств (больший урон, быстрый бег, заклинания).
Цель каждого - получать опыт и золото параллельно с помощью команде в борьбе с противниками. Когда вам удастся набрать большое количество единиц опыта (ехр) и золота под конец игры, ваша команда сможет разбить противника и их защитные башни. После того, как вашей команде удастся убить «Древнего» вашего врага - вы выиграли.
Найти похожие игры на DOTA 2 не просто. Но вся суть игры зависит от того из каких этапов она состоит, как каждый из них грамотно пройти, чтобы победить.
Чем больше часов игрок проведет в Доте, тем меньше будет думать об этапах игры. Со временем оттачивается умение принимать быстрые решения в игре.
В DOTA 2 три основных «фазы» и вот как их проходить.
Период от 1 до 15 минуты определяют как стадию «лейнинга». Это значит, что игрок продолжительное время находится на одной из трёх линий в близости от противников. Там он зарабатывает золото и опыт, потому что в начале игры эти показатели на минимуме.
Важно помнить, что кроме увеличения своего опыта и заработка золота, необходимо уменьшать шансы противника сделать то же. Это скорее похоже на перетягивание и добивание противников с каждой из трех линий.
Для новоиспеченных игроков «лейнинг» может длится дольше. Причина в том, что новички не так активно перемещаются по карте, чтобы гангать. Еще менее активно они группируются и толкают башни. И как правило в начале они не сильно разбираются в сильных сторонах и способностях своих героев.
Эта стадия - неотъемлемая часть того, как будет складываться игра в более поздних этапах. Потому что она задает темп и преимущество в показателях.
Если одна из команд будет иметь более эффективный выбор героев, грамотную настройку линии (какой герой куда направляется), они «выиграют» ранний этап игры. Это вознаградит их большим контролем над картой, преимуществом в золоте и в опыте. Управление картой также важная концепция, особенно в следующих этапах игры.
Середина определяется как та часть игры, в которой команды двигаются по карте и атакуют башни противников. Большая часть героев будет находиться между 6 и 11 уровнями и иметь доступ к своим ультимейтам.
Если просто ссылаться на игры в пабах, то можно потерять всю координацию. Некоторые из игроков будут перемещаться туда, где идут бои или где лучше всего наносить ластхиты или фармить.
Для новичков этот этап будет непонятен, ведь пока они не ощущают команду и не играют вместе с остальными. Мид-игры - это та часть, в которой увлекательнее играть с друзьями, которые работают сообща.
Последняя деталь, определяющая середину игры – это большое количество ганков. На более низких уровнях ганк подвержен ошибкам, но это не значит, что его не нужно практиковать.В топовых ганках обычно участвуют от одного до трех персонажей, все зависит от того, сколько оглушений и сколько урона вам нужно, чтобы убить.
DOTA 2 - этоэффективность, поэтому важно двигаться группами по два или три персонажа, чтобы получить ганг. В это время другие 2 игрока фармят в другом месте на карте. Это может затруднить прогнозирование ганков, а также позволит команде получить большую прибыль, а не умеренную.
Последний этап игры Dota заключается в наибольшей командной сплоченности, организации и борьбы. Это противостояние двух команд. Места прохождения боев меняются из-за нескольких факторов. Последний бой состоит из того, что команда должна уничтожить вражеский трон.
DOTA 2– это уже не простая компьютерная игра. Это стремительно развивающаяся киберспортивная дисциплина. Матчи на стримах и турнирах смотрят тысячи человек.
Любой из фанатов уверенно скажет, что каждый матч уникален. Потому что игра невероятно реиграбельная. Начало каждого матча примерно одинаковое, но за счет сотни разных персонажей и разных техник игроков - становится уникальным.
Классикой считаются встречи между Natus Vincere и EHOME. Самая популярная - это встреча в рамках турнира ESWC 2011. Во время той игры китайская команда хотела отомстить за недавний проигрыш. Все шло по плану, но после того, как персонаж Pudge, которого взяла украинская команда, уничтожал одного за другим в китайской команде, все поменялось. Именно благодаря этому матчу появилась фраза ”один китаец в минуту”.
Ещё одной красочной игрой стала встреча между Natus Vincere и iG, которая проходила в рамках турнира The International. Этот турнир считается главным по DOTA 2. Команда китайцев одержала победу в конце игры, но то как держалась украинская команда было невероятно. Именно в этом мачте был самый красочный момент за всю историю турнира. Китайская команда решила зайти в спину противникам со стороны реки, но встретили там неожиданное сопротивление, a Lost, который вовремя нажал BKB, сделал переворот в этой игре.
Это далеко не все запоминающиеся матчи по DOTA 2. Список можно продолжать долго. Самое главное, что фанат и игрок не знает, чем точно закончится матч, может лишь предполагать. Кроме простого наблюдения за матчами фанаты могут попробовать свои силы в предположении победителя и исхода игры.
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