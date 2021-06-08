Классика киберспорта. Гайд для всех фанатов Доты2

Последняя деталь, определяющая середину игры – это большое количество ганков. На более низких уровнях ганк подвержен ошибкам, но это не значит, что его не нужно практиковать.В топовых ганках обычно участвуют от одного до трех персонажей, все зависит от того, сколько оглушений и сколько урона вам нужно, чтобы убить.