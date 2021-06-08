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На 9 тысяч человек меньше стало в Свердловской области с начала года

8 июня 2021, 05:36
Фото: 1mediainvest.ru
За первые четыре месяца 2021 года выросла смертность и сократилась рождаемость в Свердловской области. Свежие данные опубликовал Росстат.

За первые четыре месяца 2021 года на Среднем Урале умерли 22,7 тысячи жителей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Родилось 13,7 тысячи свердловчан, что почти на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.

Убыль населения в регионе составила почти 9 тысяч человек.

В течение апреля 2021 года скончались 462 жителя Свердловской области с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». К примеру, в Москве за этот период умерло в 5 раз больше жителей.

Кроме того, по данным статистики, в регионе более чем на треть выросло количество разводов и на 4% выросло количество зарегистрированных браков.

Напомним, в лидеры по числу смертей от коронавируса вошла Свердловская область. По итогам за февраль 2021 года регион занял четвертое место по этому показателю в стране.

В лидеры по числу смертей от коронавируса вошла Свердловская область
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#Смертность#Свердловская область#Росстат#Рождаемость#Статистика#Общество
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