На 9 тысяч человек меньше стало в Свердловской области с начала года

За первые четыре месяца 2021 года на Среднем Урале умерли 22,7 тысячи жителей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Родилось 13,7 тысячи свердловчан, что почти на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.