TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новую спортплощадку в школе № 13 Нижнего Тагила построит МУП «Тагилдорстрой»

8 июня 2021, 17:27
Фото: 1mediainvest.ru
Спортивную площадку за 20 миллионов рублей в школе № 13 на улице Щорса, 8 Нижнего Тагила оборудует МУП «Тагилдорстрой».

Компания стала единственной заявившейся на аукцион, в связи с этим он признан несостоявшимся. Согласно протоколу комиссии, заявка признана соответствующей документации тендера, с МУП «Тагилдорстрой» планируется заключить контракт.

Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года» и должны быть окончены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

Подрядчик должен подготовить территорию, провести работы по вырубке деревьев. Во время обустройства необходимо установить малые формы, ограждения и наружное освещение. На спортплощадке будут спортивные комплексы, футбольные ворота, скамейки, волейбольная и стритбольная площадки. Также проектом предусмотрена установка нескольких полос препятствий.

Напомним, на ремонт спортплощадки в школе № 13 в Нижнем Тагиле выделено 20 миллионов рублей. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Новая спортплощадка появится в школе № 13 Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Тагиле открыли спортплощадку, о ремонте которой просил инвалид-колясочник КоченковВ Нижнем Тагиле отремонтируют стадион школы №85К 300-летию Нижнего Тагила в школе № 10 появится новый стадион
#Подрядчик#Спарк#МУП Тагилдорстрой#Спортплощадка#Школа#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25