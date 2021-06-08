Новую спортплощадку в школе № 13 Нижнего Тагила построит МУП «Тагилдорстрой»

Подрядчик должен подготовить территорию, провести работы по вырубке деревьев. Во время обустройства необходимо установить малые формы, ограждения и наружное освещение. На спортплощадке будут спортивные комплексы, футбольные ворота, скамейки, волейбольная и стритбольная площадки. Также проектом предусмотрена установка нескольких полос препятствий.