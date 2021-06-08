Партия пенсионеров: Наша основная задача - сделать страну сильной

“В целом мы позиционируем себя как партию примаковского типа, а потому заявляем: нельзя отказываться от госрегулирования экономики. Нужно идти по курсу, который будет способствовать созданию самодостаточной экономики. В будущем мы также планируем бороться со слабостью госинститутов, с тем, что на них влияют мнения международных институтов, лоббизм и политическая конъюнктура. Основная задача, которую перед собой ставил Евгений Максимович Примаков, - превратить Россию в сильное, стабильное, эффективное, правовое и социальное государство”, - сказал Владимир Бураков.