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Posted 8 июня 2021, 10:20

Published 8 июня 2021, 10:20

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Первый слой асфальта появился на подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом

8 июня 2021, 10:20
На подъезде к поселку Чащино ведется строительство новой дороги за 60 млн рублей. На будущей проезжей части уже появился первый слой асфальта.

Нижний слой асфальта длиной в 300 метров появился на объезде старой проезжей части. Руководитель проекта Максим Яковлев рассказал TagilCity.ru, что скоро в поселке появится остановочный комплекс.

Сейчас разрабатываем водопропускную канаву на месте расширения дороги. Также заканчиваем отсыпать участок, на котором планируется остановочный комплекс, он будет находиться на территории поселка Чащино. Появится в июле, заявил Максим Яковлев.

Напомним, на въезде в Чащино строится дорога за 60 млн рублей. На автомагистрали работает несколько автомобилей спецтехники организации «УБТ-Сервис». Планируется, что дорога будет готова 20 октября 2021 года.

#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Дорога#Убт-сервис#Асфальт#УБТ
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