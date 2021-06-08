Пойманный педофил и самоубийство на дежурстве. Итоги дня в Свердловской области

Экстренное предупреждение из-за заморозков до -2 градусов объявлено в Свердловской области. Похолодание до минусовых температур прогнозируется на севере региона ночью 9 июня. Это может привести к повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
В Нижнем Тагиле на Вагонке был задержан преступник, который четыре года находился в федеральном розыск за незаконное хранение оружия. В качестве силовой поддержки к операции полиция привлекла ОМОН. Когда сотрудники правоохранительных органов нагрянули в квартиру, мужчина прятался в шкафу. Он держал наготове охотничье ружьё и заряженный травматический пистолет, переделанный под боевой. Однако преступник был обезоружен. В отношении мужчины заведены уголовные дела за хранение и незаконное изготовление оружия.
Сотрудник ППС из Екатеринбурга во время дежурства отошел в лес и выстрелил в себя. У него была обнаружена записка о том, что самоубийство не связано со служебной деятельностью. По данному факту в полиции начата служебная проверка, кроме того Следственный комитет также организовал доследственную проверку. Тело погибшего передано судмедэкспертам.
В Березовском наряд ГИБДД с поличным поймал педофила, который завел 6-летнюю девочку в гаражи и трогал ее за интимные места. О пропаже несовершеннолетней заявила ее мама. По словам источника в правоохранительных органах, задержанный уже дал признательные показания. В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста (ст. 132 УК РФ). Ранее мать девочки уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.