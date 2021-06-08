Сотрудников Минприроды подозревают в нарушении правил ведения отчетности

Журналисты данного портала провели небольшое расследование и нашли кешированную начальную страницу отчета: при изначальном размещении дата публикации - 13 апреля 2021 года – сохранилась в сетевых настройках. Потом скачали сам отчет за 2018 год с сайта Минприроды и увидели, что в сведениях о документе стоит дата — 23 марта 2021 года. В этой связи представителями СМИ был сделан вывод: отчет был создан через год после публикации на сайте ведомства.