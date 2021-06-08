Свыше 90 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

В период с 7 по 8 июня заразились еще 105 жителей региона. Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 64. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского и Рефтинского городских округов.