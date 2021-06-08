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Свыше 90 тысяч свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

8 июня 2021, 08:36
Фото: 1mediainvest.ru
Свыше 90 тысяч свердловчан заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За минувшие сутки в регионе выявлено 105 новых случаев COVID-19, скончались еще 11 пациентов.

90 098 случаев COVID-19 выявлено у свердловчан за весь период пандемии

В период с 7 по 8 июня заразились еще 105 жителей региона. Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 64. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского и Рефтинского городских округов.

Отмечается, что 251 пациент находится в тяжелом состоянии, 130 из них - в реанимации, а 95 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 9 977 случаев коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 3 817, Санкт-Петербурге — 846 и Московской области — 776. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 154 843 человек.

Более 84 тысяч свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению

В Свердловской области с 7 по 8 июня из больниц выписано 106 человек, всего от коронавируса выздоровело 84 001 пациента.

По стране за сутки из медучреждений выписано 8 883 человека. За все время от инфекции вылечилось 4 752 085 жителей страны.

Одиннадцать случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале за сутки

Всего от инфекции скончались 3 521 свердловчанин.

В России общее число летальных случаев достигло 124 496 человек, из них 379 случаев зафиксировано за прошедшие сутки.

#Здоровье#Свердловская область#Общество#Коронавирус
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