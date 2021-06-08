В «скорую» попали сотрудники тагильского детсада после конфликтов с руководством

У меня подскочило давление после очередного «разговора» с заведующей. В этот раз она меня заставила писать объяснительную по поводу того, почему у нас нет уборщика служебных помещений. Видимо, я должна искать его самостоятельно или сама встать на подработку. Я, конечно, могу попросить подработать младших воспитателей, но я ведь не руководитель, и не могу назначать. пояснила женщина.