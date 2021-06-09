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16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО

9 июня 2021, 08:41
Фото: 1mediainvest.ru
16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе.

Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

Ввод в эксплуатацию жилого дома должен быть не позднее 1 марта 2022 года. Квартиры площадью не менее 33 квадратных метров необходимо передать инвестору в течение 45 календарных дней с этой даты.

Жилой дом и квартиры должны соответствовать техническим регламентам, в том числе по энергоэффективности. В помещениях должны быть электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и пожарная сигнализация.

В квартирах нужно установить батареи, металлические входные двери и межкомнатные двери, окна с двухкамерным стеклопакетом. Также помещения необходимо оборудовать розетками и выключателями. В санузле должны быть унитаз со сливным бачком, ванна, раковина со смесителями и полотенцесушитель, а на кухне — электрическая или газовая плита с духовым шкафом.

В эксплуатацию принимаются квартиры с чистовой отделкой, в них не должно быть проявлений грибка, плесени и насекомых.

Контракт действует до 31 мая 2022 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 18 июня.

Напомним, «Фонд жилищного строительства» инвестировал 51,1 миллиона рублей на приобретение квартир для детей сирот в Реже, Полевском и Пышме.

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#Горноуральский городской округ#Спарк#Квартиры#Дети-сироты#Нижний Тагил#Общество
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