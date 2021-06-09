16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО

В квартирах нужно установить батареи, металлические входные двери и межкомнатные двери, окна с двухкамерным стеклопакетом. Также помещения необходимо оборудовать розетками и выключателями. В санузле должны быть унитаз со сливным бачком, ванна, раковина со смесителями и полотенцесушитель, а на кухне — электрическая или газовая плита с духовым шкафом.