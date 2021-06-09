Автобусы с бесконтактной оплатой проезда появились в Екатеринбурге

Основная проблема нового устройства заключается в том, что наличные деньги он не принимает, расплачиваться можно лишь банковской картой или Е-картой. В мэрии заявили, что это неудобство решается сейчас путём заключения договоров с водителями автобусов, которые будут принимать оплату наличными.