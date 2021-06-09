Боевую гранату на берегу реки нашли жители Тугулымского района Свердловской области

Боеприпас был обнаружен местными жителями на берегу реки Липка в Тугулымском районе. Для определения степени опасности находки на место инцидента выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии.
Специалисты установили, что граната боевая, хотя и имеет отчетливые следы коррозии.
С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен, рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области.
Напомним, 24 апреля в многоэтажном жилом доме в Новоуральске взорвалась граната. В результате взрыва погибли мужчина и 19-летняя девушка.