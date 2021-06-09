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Боевую гранату на берегу реки нашли жители Тугулымского района Свердловской области

9 июня 2021, 03:33
Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
Отдыхающие на берегу свердловчане обнаружили гранату. На место происшествия выезжали сотрудники ОМОН.

Боеприпас был обнаружен местными жителями на берегу реки Липка в Тугулымском районе. Для определения степени опасности находки на место инцидента выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии.

Специалисты установили, что граната боевая, хотя и имеет отчетливые следы коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен, рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области.

Напомним, 24 апреля в многоэтажном жилом доме в Новоуральске взорвалась граната. В результате взрыва погибли мужчина и 19-летняя девушка.

У погибшего во время взрыва гранаты в Новоуральске мужчины остался ребенок-инвалид
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#Боеприпасы#Тугулым#Свердловская область#Находка#Росгвардия#Общество#Граната#Происшествия
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