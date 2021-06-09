Экс-полицейского Руслана Белоконного вновь пытались арестовать в Нижнем Тагиле

По протоколу доставления сотрудниками ГАИ и задержания, 12 мая около трех часов ночи я якобы отказался от подписи, а я в это время уже был задержан, в порядке 91 статьи, следователем Евгением Варехиным. Я был с сотрудниками конвоя в это время, в наручниках и меня везли на ИВС. С сотрудниками ГАИ я не находился,заявил Руслан Белоконный редакции TagilCity.ru.