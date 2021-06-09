Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

По предварительной информации в головном здании бывшего «Тагилбанка» случилось возгорание на первом этаже. Там, где находится архив.
Сейчас на месте пожара работают около 20 спасателей и 8 единиц спецтехники.
Несмотря на то, что у здания на Ломоносова, 2А не видно клубов дыма, над ним пролетел вертолет МЧС. Судя по всему, спасатели оценивали масштаб пожара с воздуха.
Как рассказали очевидцы, сотрудниками здания велись работы, которые, возможно, и стали причиной возгорания.
Точные причины пожара устанавливаются специалистами.
Напомним, в середине мая 2021 года здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров было вновь выставлено на торги.