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Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

9 июня 2021, 10:47
Фото: TagilCity.ru
В бывшем здании «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле произошел пожар. На месте работают спасатели и 7 единиц спецтехники.

По предварительной информации в головном здании бывшего «Тагилбанка» случилось возгорание на первом этаже. Там, где находится архив.

Сейчас на месте пожара работают около 20 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Несмотря на то, что у здания на Ломоносова, 2А не видно клубов дыма, над ним пролетел вертолет МЧС. Судя по всему, спасатели оценивали масштаб пожара с воздуха.

Как рассказали очевидцы, сотрудниками здания велись работы, которые, возможно, и стали причиной возгорания.

Точные причины пожара устанавливаются специалистами.

Напомним, в середине мая 2021 года здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров было вновь выставлено на торги.

Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги
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#Тагилбанк#Пожар#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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