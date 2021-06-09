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Наказание для пьяных водителей будет ужесточено в России

9 июня 2021, 16:07
Фото: 1mediainvest.ru
Закон, который усиливает ответственность за езду в нетрезвом виде, в третьем чтении приняла Государственная Дума. Теперь уголовная ответственность станет жестче для тех, кто ранее уже имел судимость за пьяные аварии, из‑за которых пострадали или погибли люди.

Предлагается на один год увеличить максимальный срок за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, он будет составлять три года лишения свободы. Штраф для нарушителей также увеличится и составит от трехсот тысяч рублей до полумиллиона.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, это сделано для того, чтобы уменьшит количество ДТП, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Напомним, 6 июня на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле пьяный водитель снес забор и врезался в дерево. В момент ДТП он зацепил припаркованный на стоянке автомобиль.

Пьяный водитель снес забор и повредил чужое авто в Нижнем Тагиле
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#Алкоголь#Наказание#Россия#Государственная дума#Вождение#Алкогольное опьянение#Общество
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