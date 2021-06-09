Подозреваемый в убийстве тагильчанин пытался покончить с собой на допросе

Он отметил, что после совершения убийства тагильчанин два раза возвращался к месту, куда спрятал тело, чтобы убедиться в смерти женщины. Также он разбросал по трассе личные вещи жертвы. Отмечается, что во время допроса подозреваемый предпринял попытку покончить с собой, но ранение оказалось не смертельным.