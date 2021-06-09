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Подозреваемый в убийстве тагильчанин пытался покончить с собой на допросе

9 июня 2021, 17:20
Фото: 1mediainvest.ru
Подозреваемый в убийстве женщины в Екатеринбурге 49-летний житель Нижнего Тагила пытался покончить с собой во время допроса. Как стало известно, почти 30 лет жизни мужчина находился в исправительных учреждениях.

У тагильчанина были долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в Екатеринбург он приехал с целью совершить кражу, рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. В этом мужчина сознался на детекторе лжи.

Ранее задержанный имел судимости за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии, кражи, убийства и мошенничество, сообщает Е1.

В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила,подчеркнул полковник Горелых.

Он отметил, что после совершения убийства тагильчанин два раза возвращался к месту, куда спрятал тело, чтобы убедиться в смерти женщины. Также он разбросал по трассе личные вещи жертвы. Отмечается, что во время допроса подозреваемый предпринял попытку покончить с собой, но ранение оказалось не смертельным.

Напомним, погибшая женщина была объявлена в розыск 6 июня. Следователи установили, что после ухода из дома женщина на такси направилась в Екатеринбург. Домой она возвращалась ночью на попутной машине, водителем которой оказался ранее судимый тагильчанин. В результате фигурант сознался в преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы.

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