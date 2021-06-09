Полицейский пытался передать наркотики обвиняемым в суде Нижнего Тагила

Собранные материалы представители МВД направили для принятия решения о возбуждении уголовного дела в региональный СКР. До завершения разбирательства в отношении теперь уже бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По итогам судебного решения он будет привлечен к предусмотренной законодательством уголовной ответственности. Принципиальная оценка будет дана и непосредственным начальникам задержанного за упущения в воспитательной работе с личным составом, прокомментировал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.