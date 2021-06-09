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Полицейский пытался передать наркотики обвиняемым в суде Нижнего Тагила

9 июня 2021, 07:03
Фото: 1mediainvest.ru
Полицейский, который пытался передать запрещенные вещества обвиняемым в суде, задержан в Нижнем Тагиле. За попытку сбыта и использование служебного положения, стражу правопорядка грозит до 20 лет тюрьмы.

Сотрудник полиции, который собирался передать наркотики заключенным в камере в Ленинском районом суде Нижнего Тагила, был задержан в ходе оперативных мероприятий сыщиками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД России.

В отношении сотрудника конвойной службы ОВД Нижнего Тагила в звании старшего сержанта была организована служебная проверка.

Как отметили в МВД, по ее результатам подозреваемый в кратчайший срок был уволен из системы МВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Собранные материалы представители МВД направили для принятия решения о возбуждении уголовного дела в региональный СКР. До завершения разбирательства в отношении теперь уже бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По итогам судебного решения он будет привлечен к предусмотренной законодательством уголовной ответственности. Принципиальная оценка будет дана и непосредственным начальникам задержанного за упущения в воспитательной работе с личным составом, прокомментировал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В СКР по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 228 К РФ (Покушение на незаконный оборот наркотиков, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в сбыте наркотиков подозреваются двое полицейских в Екатеринбурге. Уголовные дела по ст. 228 УК РФ возбуждены в отношении женщины-инспектора ППСП УМВД и помощника оперативного дежурного части городского отдела полиции № 7.

В сбыте наркотиков подозреваются двое полицейских в Екатеринбурге
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