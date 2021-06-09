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Пострадавшего мужчину госпитализировали после пожара в бывшем здании «Тагилбанка»

9 июня 2021, 11:59
Фото: TagilCity.ru
В результате пожара на первом этаже в бывшем здании «Тагилбанка» пострадал мужчина. Его госпитализировали на машине «реанимации», прибывшей на место происшествия.

Возгорание в здании «Тагилбанка» на Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле случилось около 15.30 в среду, 9 июня. К месту пожара прибыли 8 единиц спецтехники и порядка 20 спасателей.

Как сообщили очевидцы, что-то загорелось в помещении архива на первом этаже здания.

Пострадал мужчина, который проводил плановые работы в архиве. Его осмотрели и оказали первую помощь сотрудники «скорой». Затем подъехала машина «реанимации», и мужчину с перебинтованной головой пересадили в нее,рассказала TagilCity.ru очевидица инцидента.

Она отметила, что пострадавший смог показать дознавателям, которым предстоит установить причины пожара, где именно произошло возгорание.

Напомним, очевидцы пожара ранее сообщали, что сотрудниками здания велись работы, которые, возможно, и стали причиной возгорания.

Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле
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#Тагилбанк#Пожар#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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