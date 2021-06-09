Пострадавшего мужчину госпитализировали после пожара в бывшем здании «Тагилбанка»

Пострадал мужчина, который проводил плановые работы в архиве. Его осмотрели и оказали первую помощь сотрудники «скорой». Затем подъехала машина «реанимации», и мужчину с перебинтованной головой пересадили в нее,рассказала TagilCity.ru очевидица инцидента.