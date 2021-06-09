Президентский грант на воссоздание кованых демидовских подносов получила тагильчанка

Распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по итогам конкурса 2020 года подписал президент России Владимир Путин. В числе получателей грантовой поддержки - директор нижнетагильского Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.