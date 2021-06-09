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Президентский грант на воссоздание кованых демидовских подносов получила тагильчанка

9 июня 2021, 05:29
Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила
Грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства получила директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко.

Распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по итогам конкурса 2020 года подписал президент России Владимир Путин. В числе получателей грантовой поддержки - директор нижнетагильского Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила Павленко.

Она представляла проект по воссозданию образцов кованого демидовского подноса как народного художественного промысла - тагильской лаковой росписи металлических подносов.

Сумма президентского гранта не уточняется.

Напомним, после своего визита в Нижний Тагил в конце мая 2021 года губернатор Свердловской области поручил создать музей «Тагильского подноса».

Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев
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#Грант#Тагильский поднос#Президент#Общество#Нижний Тагил
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