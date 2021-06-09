TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО в выходные

9 июня 2021, 06:07
Фото: отдел пропагады ГИБДД Нижнего Тагила
Сотрудники ГИБДД будут ловить на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа пьяных водителей, а также автомобилистов без прав и тех, кто нарушает правила перевозки пассажиров.

В предстоящие праздничные выходные дни Госавтоинспекция проводит очередное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С 9 по 12 июня сотрудники ГИБДД организуют сплошные проверки транспортных средств. Они будут выявлять и пресекать факты управления транспортных средств водителями в состоянии опьянения, и водителями, лишенными права управления, либо не имеющих такого права.

Также инспекторы будут обращать особое внимание на нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, и нарушение ПДД пешеходами.

Нижнетагильская Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой незамедлительно сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных фактах грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения) по телефону 8(343) 47-70-01, отметили в отделе пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные — с 28 по 31 мая в рамках рейдовых мероприятий «Стоп-контроль».

13 пьяных и 8 водителей без прав задержаны в Нижнем Тагиле за выходные
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле3 человека погибло из-за пьяных водителей в Нижнем Тагиле в 2021 годуМассовые проверки самокатчиков организовали в ГИБДД Екатеринбурга
#ГИБДД#Горноуральский городской округ#Транспорт#Рейды#ПДД#Водители#Выходные#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25