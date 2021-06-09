За долг по алиментам в 1,3 млн свердловчанин получил семь месяцев колонии

Зная об этой обязанности, осужденный мер к исполнению решения суда не принял — официально не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной помощи своим детям не оказывал. В апреле 2019 года он был привлечен к административной, а в феврале 2020 года — к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, рассказали подробности в прокуратуре Свердловской области.