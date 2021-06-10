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11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

10 июня 2021, 16:04
Фото: 1mediainvest.ru
День траура по погибшим в аварии с автобусом объявлен 11 июня в Лесном. ДТП произошло утром 10 июня. Пассажирский автобус «ПАЗ» снес ворота завода и въехал в людей. В результате погибли шесть человек.

В день траура на территории города будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК «Росатом», Свердловской области, ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» и ГО «Город Лесной», сообщает пресс-служба предприятия «Электрохимприбор», сотрудники которого погибли в ДТП.

Отмечается, что все запланированные мероприятия отменяются с 11 по 13 июня. Сигнал электросирены в память о погибших прозвучит 11 июня в 09.00.

Напомним, в областном главке полиции после ДТП в Лесном в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, мог ли водитель избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами.

После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело
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#ДТП#Траур#Автобус#Лесной#Общество
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