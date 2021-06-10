330 тысяч рублей за поврежденную на переезде машину заплатит РЖД свердловчанину

Автомобиль Renault Duster пострадал на железнодорожном переезде на улице 9 Января в Новой Ляле в октябре 2020 года.
Когда водитель подъехал к переезду, он был закрыт, горели запрещающие огни светофора, заграждение на его полосе было поднято, а на встречной — опущено.
После остановки длинносоставного поезда блок не освободился, и переезд оставался закрытым. Движение транспорта регулировала дежурная по переезду, осуществляя его в реверсивном порядке. Женщина, находившая у пульта управления переездом, подала Михаилу знак рукой, что можно проезжать. Автомобиль выехал на встречную полосу и начал проезжать переезд, в этот момент ограждение поднялось, ударив автомобиль. Машина повисла на барьере, рассказали подробности инцидента в пресс-службе Свердловского областного суда.
В результате происшествия внедорожник получил значительные механические повреждения. За ремонт владелец отдал почти 320 тысяч рублей.
С иском о возмещении ущерба и оплаты услуг оценщика хозяин автомобиля обратился в суд. В итоге Новолялинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме и возложил обязанность по возмещению вреда на ОАО «РЖД».
Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Он, в свою очередь, оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, 10 мая из-за отказа тормозов фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем. По результатам проведенного освидетельствование у водителя было установлено алкогольное опьянение.