330 тысяч рублей за поврежденную на переезде машину заплатит РЖД свердловчанину

После остановки длинносоставного поезда блок не освободился, и переезд оставался закрытым. Движение транспорта регулировала дежурная по переезду, осуществляя его в реверсивном порядке. Женщина, находившая у пульта управления переездом, подала Михаилу знак рукой, что можно проезжать. Автомобиль выехал на встречную полосу и начал проезжать переезд, в этот момент ограждение поднялось, ударив автомобиль. Машина повисла на барьере, рассказали подробности инцидента в пресс-службе Свердловского областного суда.