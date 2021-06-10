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Безопасность тагильских школ и детсадов будет усилена в следующем учебном году

10 июня 2021, 13:11
Фото: 1mediainvest.ru
Безопасность в тагильских учебных учреждениях будет усилена. На это планируется выделить 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

В образовательных учреждениях Нижнего Тагила прошли учебные тренировки, которые были направлены на повышение эффективности защиты от террористической угрозы. Также были проведены внеочередные обследования школ. Сейчас устраняются выявленные недочеты. Следующая проверка пройдет перед началом учебного года, в августе.

В Нижнем Тагиле более 250 зданий относится к муниципальным образовательным учреждениям. С 2019 по 2021 годы были проведены сотни мероприятий, направленных на инженерно-техническую укрепленность этих объектов, рассказала начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

В 2019 году на эти цели было выделено 96 миллионов рублей, в 2020 году — 88 миллионов, а в этом еще 93,6 миллиона, пояснила Удинцева.

По ее словам, деньги были потрачены на системы видеонаблюдения и оборудование контроля доступа. Вокруг школы строились заборы, обновлялось наружное освещение.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на 2022 год. На безопасность школ, детских садов, летних лагерей и учреждений допобразования планируется заложить в бюджет свыше 140 миллионов рублей.

Напомним, к новому учебному году планируется модернизировать систему безопасности в школах Свердловской области. Проверка пройдет во время летних каникул, после чего будет принято решение о необходимости выделения дополнительных средств.

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