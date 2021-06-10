Безопасный отдых тагильчан в летнее время обеспечит администрация Нижнего Тагила

Директор центра защиты населения Сергей Коперкин отметил, что спасатели каждый день проверяют водоёмы города. Благодаря этому уже удалось предотвратить гибель людей на воде. По его словам, в первом случае пьяный мужчина на спор решил переплыть городской пруд, но у него не хватило сил, и спасатели его успели вытащить. А во втором случае туристы, отдыхающие в городе, оказались на сломанном катамаране на середине водоёма и не могли самостоятельно добраться до берега, поэтому были предприняты меры по их эвакуации.