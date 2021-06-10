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Иномарка сгорела в центре Нижнего Тагила

10 июня 2021, 11:24
Фото: 1mediainvest.ru
Skoda загорелась на проспекте Ленина в центре Нижнего Тагила, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение на пульт диспетчеру поступило 10 июня около полудня. На проспекте Ленина горел автомобиль Skoda. Площадь возгорания моторного отсека и салона составила четыре квадратных метра.

На тушение пожара выезжали две единицы спецтехники и пять человек личного состава. С огнем удалось справиться за две минуты.

Напомним, в Екатеринбурге из-за подожженного тополиного пуха сгорел автомобиль, стоящий на парковке. Молодой человек и девушка, которые его подожгли, попали на записи камер видеонаблюдения. Сейчас их разыскивает полиция.

Автомобиль сгорел из-за подожженного тополиного пуха Екатеринбурге
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#Проспект Ленина#Автомобиль#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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