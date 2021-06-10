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Изыскания для капремонта детсада № 20 в Нижнем Тагиле проведет местная компания

10 июня 2021, 10:49
Фото: Яндекс.Карты
Комплексные изыскания для капитального ремонта детсада № 20 для детей раннего возраста на улице Карла Маркса, 58 в Нижнем Тагиле проведет ООО «Тисизгео».

Всего на тендер заявилось три подрядчика. Снизив начальную сумму контракта почти на 25%, победителем закупки стало ООО «Тисизгео» из Нижнего Тагила. Компания предложила провести инженерные изыскания за 592 тысячи рублей.

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в мае 2009 года. С 2012 года директором стала Наталья Рязанцева. Компания занимается деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультаций в этих областях.

За время работы «Тисизгео» поставило товаров или оказало услуг на сумму более 19,3 миллиона рублей. Больше всего контрактов у организации заключено с МБУ «Тагилгражданпроект».

Напомним, комплексные изыскания необходимо выполнить для капитального ремонта двухэтажного детсада № 20 в Нижнем Тагиле. Все работы нужно провести в течение 21 дня после заключения контракта. Общая площадь изысканий составляет три гектара.

Капремонт детского сада №20 на Карла Маркса планируется в Нижнем Тагиле
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