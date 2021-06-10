Изыскания для капремонта детсада № 20 в Нижнем Тагиле проведет местная компания

Всего на тендер заявилось три подрядчика. Снизив начальную сумму контракта почти на 25%, победителем закупки стало ООО «Тисизгео» из Нижнего Тагила. Компания предложила провести инженерные изыскания за 592 тысячи рублей.
ООО «Тисизгео» зарегистрировано в мае 2009 года. С 2012 года директором стала Наталья Рязанцева. Компания занимается деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультаций в этих областях.
За время работы «Тисизгео» поставило товаров или оказало услуг на сумму более 19,3 миллиона рублей. Больше всего контрактов у организации заключено с МБУ «Тагилгражданпроект».
Напомним, комплексные изыскания необходимо выполнить для капитального ремонта двухэтажного детсада № 20 в Нижнем Тагиле. Все работы нужно провести в течение 21 дня после заключения контракта. Общая площадь изысканий составляет три гектара.