Машину разворотило: трасса под Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок

ДТП произошло 10 июня, около 17.00. На место инцидента выехали сотрудники скорой медицинской помощи и ДПС. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Черри». В нем ехали пенсионеры, сообщается в группе «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что транспортное средство черного цвета получило сильные механические повреждения.