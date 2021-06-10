TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Машину разворотило: трасса под Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок

10 июня 2021, 16:31
Фото: группа «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте»
О пробке, образовавшейся в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе между селом Николо-Павловское и поселком Новоасбест, сообщили очевидцы. По их словам, в аварии есть погибший.

ДТП произошло 10 июня, около 17.00. На место инцидента выехали сотрудники скорой медицинской помощи и ДПС. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Черри». В нем ехали пенсионеры, сообщается в группе «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что транспортное средство черного цвета получило сильные механические повреждения.

Бабушка еле живая, дедушка умер. Он был за рулем. На данный момент движения нет никакого в обе стороны, рассказали очевидцы.

Фото: группа «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте»

Напомним, утром 10 июня пассажирский автобус «ПАЗ», следующий по маршруту № 4, снес ворота завода и въехал в людей в Лесном. В результате аварии погибли шесть человек. Еще девять пострадали.

Шесть человек погибли: автобус влетел в остановку с людьми в Лесном
Узнать подробнее

Материалы по теме
После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратурыДо 9 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в ЛесномПосле ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело
#Свердловская область#Погибший#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25