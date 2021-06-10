Медведев: Программа ЕР была актуальной все пять лет

«Партия в сложный период не на словах, а на деле стала ключевым партнером исполнительной власти и граждан в борьбе с пандемией. В марте прошлого года мы открыли партийную сеть волонтерских центров в городах области, где было задействовано около 1200 волонтеров. Это были наши депутаты всех уровней, секретари первичек, активисты местных отделений, молодогвардейцы, - сообщил он. - Волонтеры трудились без выходных, каждый день. Наши активисты и депутаты работали автоволонтерами, операторами call-центров и продолжают и сейчас оказывать различную адресную помощь».