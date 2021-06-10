Названы предварительные причины пожара в здании бывшего «Тагилбанка»

Сообщение о возгорании в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова поступило на пульт диспетчеру 9 июня в 15.14. На площади пять квадратных метров загорелся хозяйственный инвентарь в подсобном помещении в цокольном этаже здания. В результате пожара травму получил мужчина 1956 года рождения.
Напомним, на месте возгорания работали восемь единиц техники и около 20 пожарных. Пострадавший был госпитализирован на автомобиле реанимации после того, как его осмотрели медики «скорой» и оказали первую помощь.