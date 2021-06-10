TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названы предварительные причины пожара в здании бывшего «Тагилбанка»

10 июня 2021, 13:44
Фото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
Неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ предварительно названо причиной пожара в здании бывшего «Тагилбанка», мужчина пилил металлическую трубу, сообщает отдел надзорной деятельности.

Сообщение о возгорании в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова поступило на пульт диспетчеру 9 июня в 15.14. На площади пять квадратных метров загорелся хозяйственный инвентарь в подсобном помещении в цокольном этаже здания. В результате пожара травму получил мужчина 1956 года рождения.

Напомним, на месте возгорания работали восемь единиц техники и около 20 пожарных. Пострадавший был госпитализирован на автомобиле реанимации после того, как его осмотрели медики «скорой» и оказали первую помощь.

Материалы по теме
Горит бывшее здание «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем ТагилеПострадавшего мужчину госпитализировали после пожара в бывшем здании «Тагилбанка»
#Тагилбанк#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25