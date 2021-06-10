Полицейские проводят обыски у советника губернатора Алексея Пьянкова в Екатеринбурге

В открытых источниках прослеживается связь между руководством БЦ «Тургенев» и Пьянковым. Здание центра было возведено на месте развалин дома Крылова — объекта культурного наследия. В 2014 году рабочие приступили к ремонтным работам. В официальных документах эти действия были охарактеризованы как «реставрация и приспособление под мини-гостиницу».