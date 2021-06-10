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После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры

10 июня 2021, 05:16
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В закрытом городе Лесной, где утром 10 июня автобус муниципального предприятия влетел в толпу на автобусной остановке, проводят проверку Следственный комитет и прокуратура.

Авария с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» произошла около 7.20 в четверг 10 июня. По предварительной информации водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» допустил наезд на сотрудников местного комбината из-за отказа тормозов на транспортном средстве.

По факту смертельной аварии в прокуратуре организована проверка. В ходе нее предстоит выяснить проходил ли автобус предрейсовый осмотр, а водитель - медосмотр.

Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ход проверки находится под личным контролем прокурора Свердловской области.

Также расследование организовали в Следственном комитете. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Шесть человек погибли: автобус влетел в остановку с людьми в Лесном
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Напомним, пассажирский автобус «ПАЗ» влетел в остановку с людьми в городе Лесной Свердловской области. По предварительным данным погибли шесть человек, еще как минимум пятеро пострадали.

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