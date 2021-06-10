После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело

Расследованием уголовного дела по факту аварии в Лесном, которая случилась утром 10 июня, занимаются сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП регионального ГСУ ГУ МВД России.
Уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего смертельную аварию, возбуждено по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как отметили в полиции, в настоящее время следователи допрашивают водителя.
Они устанавливают мог ли водитель избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании, пояснил TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, пассажирский автобус «ПАЗ», следующий по маршруту № 4 снес ворота завода в Лесном и въехал в людей утром 10 июня. В результате аварии погибли шесть человек. Еще 9 человек пострадали.