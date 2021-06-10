Причины скандального выступления Глеба Самойлова в городе Вольгинском

Узнав, перед кем ему придётся выступать, Глеб, не желающий участвовать в каких-либо агитациях и пропагандах, решил сорвать концерт. На сцену он вышел, еле держась на ногах. Самойлов уселся на платформу для ударной установки и попытался петь, но вскоре его увели с подмосток, пишет Е1.