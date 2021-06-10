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Причины скандального выступления Глеба Самойлова в городе Вольгинском

10 июня 2021, 11:27
Фото: iren_sweet / Tiktok.com
6 июня 2021 года в СМИ и социальных сетях появились видео с выступления Глеба Самойлова и его группы «The Matrixx» во время корпоратива фармацевтической компании «Генериум». Экс-солист «Агаты Кристи» вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Собеседники СМИ утверждают, что выступление музыкант сорвал специально. Как оказалось, Самойлову не сказали, на какое мероприятие он едет. На частный концерт он согласился, думая, что у кого-то день рождения.

Узнав, перед кем ему придётся выступать, Глеб, не желающий участвовать в каких-либо агитациях и пропагандах, решил сорвать концерт. На сцену он вышел, еле держась на ногах. Самойлов уселся на платформу для ударной установки и попытался петь, но вскоре его увели с подмосток, пишет Е1.

В данный момент Глеб Самойлов вместе с «The Matrixx» ездит по России с гастролями. Организаторы тура скандал в Вольгинском никак не прокомментировали, однако заверили, что подобных инцидентов на концертах не будет.

Скриншот съёмки выступления Глеба Самойлова.
Фото: iren_sweet / Tiktok.com

#Скандал#Владимирская область#Глеб Самойлов#Музыкант#Общество
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