Причины скандального выступления Глеба Самойлова в городе Вольгинском

Собеседники СМИ утверждают, что выступление музыкант сорвал специально. Как оказалось, Самойлову не сказали, на какое мероприятие он едет. На частный концерт он согласился, думая, что у кого-то день рождения.
Узнав, перед кем ему придётся выступать, Глеб, не желающий участвовать в каких-либо агитациях и пропагандах, решил сорвать концерт. На сцену он вышел, еле держась на ногах. Самойлов уселся на платформу для ударной установки и попытался петь, но вскоре его увели с подмосток, пишет Е1.
В данный момент Глеб Самойлов вместе с «The Matrixx» ездит по России с гастролями. Организаторы тура скандал в Вольгинском никак не прокомментировали, однако заверили, что подобных инцидентов на концертах не будет.