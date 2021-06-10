Шесть погибших в ДТП и взорванный банкомат. Итоги дня в Свердловской области

Шесть человек погибли и девять пострадали в Лесном после того, как пассажирский автобус снес ворота комбината «Электрохимприбор» и влетел в остановку с людьми. Предварительно установлено, что у транспорта отказали тормоза. На место трагедии работали все спасательные службы, также туда вылетали три вертолета Центра медицины катастроф. После ДТП проверку организовали Следственный комитет и прокуратура. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело за нарушение правил ПДД или эксплуатацию транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). 11 июня в Лесном объявлено днем траура.