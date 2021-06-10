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Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку

10 июня 2021, 18:03
Фото: скриншот видео ТК "Четвертый канал"
Пенсионеры из Двуреченска вынуждены ждать автобус, сидя на картонке на бетонном уступке. Об этом сообщили местные жители.

Горожане, проживающие в поселке городского типа, жалуются на необорудованную остановку, сообщает ТК «Четвертый канал». По словам автора видео, третий год около остановки закрыто здание автостанции, однако автобусы отправляются регулярно. В результате пожилые люди должны ждать общественный транспорт, сидя на бетонном уступке.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что в округе отсутствуют лавки, а пенсионеры, представившиеся ветеранами войны, сидят на картонках.

Напомним, в мае стало известно, что мэрия Екатеринбурга не признает непригодной для проживания квартиру пенсионера, в 15 метрах от которой построили высотку. Однако ранее Роспотребнадзор признал, что в помещении недостаточно света.

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#Автобусная остановка#Поселок#Свердловская область#Остановка#Пенсионеры#Общество
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