Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку

Горожане, проживающие в поселке городского типа, жалуются на необорудованную остановку, сообщает ТК «Четвертый канал». По словам автора видео, третий год около остановки закрыто здание автостанции, однако автобусы отправляются регулярно. В результате пожилые люди должны ждать общественный транспорт, сидя на бетонном уступке.
На видеозаписи с места событий можно увидеть, что в округе отсутствуют лавки, а пенсионеры, представившиеся ветеранами войны, сидят на картонках.
Напомним, в мае стало известно, что мэрия Екатеринбурга не признает непригодной для проживания квартиру пенсионера, в 15 метрах от которой построили высотку. Однако ранее Роспотребнадзор признал, что в помещении недостаточно света.