В этом году ПМЭФ посетили свыше 13 500 человек

К примеру, говоря о будущем энергетической отрасли, эксперты напомнили о прогнозе, согласно которому к 2050 году мир все еще будет зависеть от углеродного топлива. Его доля будет превышать 70%. Другими словами, нефть и газ никуда не уйдут ни через 10 лет, ни через 30.