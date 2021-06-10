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Велосипедиста сбила иномарка на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

10 июня 2021, 05:36
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина на велосипеде угодил под колеса иномарки на пешеходном переходе у дома № 11 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

Легковушка сбила велосипедиста недалеко от школы № 64 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Инцидент случился около 8.40 в четверг 10 июня, рассказали очевидцы происшествия.

Велосипедист лежит на дороге. Рядом на «аварийке» стоит серая Toyota, возле нее стоят парень и девушка. ДТП случилось на пешеходном переходе, рассказала TagilCity.ru очевидица.

В ГИБДД Нижнего Тагила пообещали прокомментировать данное ДТП чуть позже.

Напомним, 1 июня угодивший под колеса автомобиля ребенок на улице Вагоностроителей, 21, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде, с травмами головы доставлен больницу в Нижнем Тагиле.

Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила
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#Проспект Мира#Велосипедист#ДТП#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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