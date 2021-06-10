Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)

Двое мужчины среди ночи 9 июня пришли в магазин в поселке Восход под Камышловом, открыли дверь своим ключом и ограбили банкомат.
Неизвестные в капюшонах закачали в устройство газ из баллона и отошли на безопасное расстояние.
После взрыва, мужчины собрали деньги в принесенные с собой сумки и ушли, заперев за собой дверь.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, на всю операцию у них ушло несколько минут.
По данным полиции, материальный ущерб в результате инцидента составил порядка 1,5 миллиона рублей, сообщает Е1.
Пострадавших нет. Банк содействует правоохранительным органам в проведении следственных действий,прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.
В данный момент поиском злоумышленников занимается полиция.
Напомним, 15 апреля в поселке Билимбай неизвестные грабители взорвали банкомат Сбербанка и выкрали оттуда крупную сумму денег и скрылись на легковом автомобиле.