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За покушение на убийство соседа екатеринбуржец приговорен к 6,5 годам тюрьмы

10 июня 2021, 14:11
Фото: 1mediainvest.ru
38-летнего жителя Екатеринбурга признали виновным в покушении на убийство соседа. Мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета в подъезде дома после конфликта на детской площадке.

В Екатеринбурге вынесен приговор 38-летнему безработному местному жителю за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Покушение на убийство).

Вечером 24 марта 2020 года мужчина, находясь в подъезде своего дома по проспекту Космонавтов, из травматического пистолета «Оса» выстрелил в голову 46-летнему соседу.

Поводом для возникшего конфликта стало то, что дети подсудимого на детской площадке применили физическое насилие к ребенку потерпевшего. В ходе ссоры сам подсудимый ударил жену соседа.

В результате произведенного выстрела потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, причинившую, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, тяжкий вред его здоровью. Спасти жизнь потерпевшему удалось благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи, рассказали подробности в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Приговором суда екатеринбуржцу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля, которому он выстрелил в голову из двуствольного ружья ИЖ-58. В результате потерпевший получил огнестрельное дробовое слепое ранение головы с повреждением костей свода черепа и вещества головного мозга.

Выстрелил в голову: уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля
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