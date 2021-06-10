За покушение на убийство соседа екатеринбуржец приговорен к 6,5 годам тюрьмы

Напомним, уралец предстанет перед судом за покушение на убийство неприятеля, которому он выстрелил в голову из двуствольного ружья ИЖ-58. В результате потерпевший получил огнестрельное дробовое слепое ранение головы с повреждением костей свода черепа и вещества головного мозга.