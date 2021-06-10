Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

Конфликт начался на улице Маршала Жукова, 4А в Екатеринбурге из-за самоката, который после инцидента с кофе прохожий забрал у одного из подростков.
Ребята напали на мужчину и начали его бить. В ситуацию пришлось вмешаться стражам правопорядка, сообщает Е1.
Как рассказал изданию глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, пострадавший написал заявление в полицию. Одного из нападавших несовершеннолетних планируют доставить в отдел полиции № 9 вместе с законными представителями для проведения опроса и установления всех обстоятельств и причин конфликта.
Напомним, в отношении компании молодых людей, которые 22 апреля покалечили прохожего у ТЦ «Антей» в Екатеринбурге, полиция завела уголовное дело по статье «побои».