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Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

10 июня 2021, 12:21
Фото: скриншот видео Е1.RU
Подростки в возрасте от 10 до 14 лет напали на прохожего и избили его. Один из ребят, ехавший на самокате, толкнул мужчину, в результате чего он облился кофе.

Конфликт начался на улице Маршала Жукова, 4А в Екатеринбурге из-за самоката, который после инцидента с кофе прохожий забрал у одного из подростков.

Ребята напали на мужчину и начали его бить. В ситуацию пришлось вмешаться стражам правопорядка, сообщает Е1.

Как рассказал изданию глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, пострадавший написал заявление в полицию. Одного из нападавших несовершеннолетних планируют доставить в отдел полиции № 9 вместе с законными представителями для проведения опроса и установления всех обстоятельств и причин конфликта.

Напомним, в отношении компании молодых людей, которые 22 апреля покалечили прохожего у ТЦ «Антей» в Екатеринбурге, полиция завела уголовное дело по статье «побои».

После избиения прохожего в центре Екатеринбурга заведено уголовное дело
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