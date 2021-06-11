1,1 тысячи гектаров леса горит в Свердловской области

На 11 июня по данным Авиалесоохраны на территории России 78 действующих лесных пожара. Общая площадь возгорания составляет 49,9 тысячи гектаров. При этом удалось ликвидировать 58 лесных пожаров на площади 2,6 тысячи гектаров. Продолжает гореть 36,4 тысячи гектаров в Иркутской области, 10,4 тысячи гектаров в Якутии, 1,4 тысячи гектаров в Тюменской области и 0,3 тысячи гектаров в Омской области.