150 млн собрано на укол малышу со СМА из Екатеринбурга

Напомним, в феврале укол «Золгенсмы» за 160 миллионов рублей сделали Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга. Миша на лечение был отправлен в Москву и уже в марте вернулся домой. Его отец рассказал, что все прошло по плану.