150 млн собрано на укол малышу со СМА из Екатеринбурга

Для лечения мальчика, корой болен спинальной мышечной атрофией, необходим укол препарата «Золгенсма». На сегодняшний день это самое дорогое лекарство в мире, однако достаточно одной инъекции на всю жизнь. «Золгенсму», скорее всего доставят прямо в Екатеринбург.
Это давний сбор. Мы не могли им серьезно заняться, потому что работали по Мише Бахтину, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Напомним, в феврале укол «Золгенсмы» за 160 миллионов рублей сделали Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга. Миша на лечение был отправлен в Москву и уже в марте вернулся домой. Его отец рассказал, что все прошло по плану.