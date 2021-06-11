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4 года тюрьмы за беременность 15-летней школьницы грозит студенту из Ирбита

11 июня 2021, 13:22
Фото: 1mediainvest.ru
До четырех лет лишения свободы грозит 18-летнему студенту-медику из Ирбита из-за секса с 15-летней школьницей. Девушка забеременела от молодого человека.

Предварительно выяснилось, что пара встречается с марта 2021 года, при этом регулярно вступает в половую связь. В отношении студента возбуждено уголовное дело за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ). Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы.

Школьница обратилась в женскую консультацию, а потом гинеколог сообщила в ПДН, что девочка на седьмой неделе беременности, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Напомним, 20-летней девушке из Сысерти грозит до трех лет лишения свободы за развратные действия. В отношении нее возбуждено уголовное дело за поцелуй со своей 16-летней знакомой. В конце марта обвиняемая поцеловала несовершеннолетнюю в губы, при этом обнимала ее за талию. Заявление в полицию написала мать пострадавшей.

20-летней девушке грозит колония за поцелуй с несовершеннолетней свердловчанкой
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#Беременность#Свердловская область#Студент#Ирбит#Тюрьма#Происшествия
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